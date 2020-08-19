الامارات | «غياث» يطلب لقب «جدمونت إنترناشونال» في افتتاح مهرجان «يورك» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «غياث» يطلب لقب «جدمونت إنترناشونال» في افتتاح مهرجان «يورك» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب نجم غودولفين، الجواد «غياث»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، اليوم، لقب سباق «جدمونت إنترناشيونال» الذي يقام لمسافة 10 فيرلونغ (2000 متر)، في افتتاح «مهرجان يورك» البريطاني، بشعار الانتصار الثالث على التوالي لهذا الموسم في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، والرابع في مسيرته ضمن الفئة ذاتها التي تعد الأعلى تصنيفاً في سباقات الخيل العالمية.

ويعود «غياث»، المنحدر من نسل الفحل «دباوي»، إلى المضامير البريطانية، عقب موسم ناجح، حقق خلاله انتصاراً مستحقاً في سباق «كورال إكليبس»، الذي جرى على مضمار «سان داون» في يوليو الماضي، وخصص لخيول «جروب 1»، وجاء مكملاً لانتصاره ضمن الفئة ذاتها في سباق «كورنيشين كب» الذي أقيم في شهر يونيو من هذا العام على مضمار «نيوماركت»، كما سبق لجواد «غودولفين»، البالغ من العمر خمس سنوات، الموسم الماضي، تدشين أول انتصاراته في سباقات «جروب 1»، بفوزه في شهر سبتمبر 2019 بسباق «غروسر برايس فون بادن»، الذي جرى على مضمار بادن الألماني. ويواجه «غياث»، بقيادة الفارس وليام بيوك، في سباق «جدمونت إنترناشيونال»، خمسة من نخبة جياد المسافة المتوسطة، من ضمنهم جياد حققت انتصارات في فئة «جروب 1»، يتقدمها بطل سباق «برينس أوف ويلز»، الجواد «لورد نورث»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس جيمس دويل، إضافة إلى المهر «كاميكو»، بطل الـ«2000 غينيز» البريطاني للموسم الحالي، والفرس «ماجيكال»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدان أوبراين، والتي تمتلك في رصيدها 11 انتصاراً، من ضمنها ستة انتصارات في «جروب 1»، جاء آخرها في سباق «تترسولس غولد كب»، الذي جرى على مضمار «كورا» الإيرلندي في 26 يوليو الماضي.

آبلبي: «غياث» على قدر التحدي

Advertisements

أكد مدرب غودولفين، شارلي آبلبي، أن «غياث» على قدر التحدي، رغم رفعة الأسماء المنافسة في السباق. وقال في تصريحات صحافية: «لطالما مثّل سباق (جدمونت) هدفاً لـ(غياث) الذي أثبت نفسه في المستوى الأعلى من السباقات، وأكده في مشاركته الأخيرة بانتصاره في (كورال إكليبس) البريطاني».

موضحاً: «ربما يكون (جدمونت) أحد أفضل السباقات في الموسم الحالي، في ظل قوة ورفعة أسماء الخيول المشاركة، وسجل الانتصارات التي تمتلكها، ونتطلع قدماً لأن يواصل (غياث) تألقه لهذا الموسم ويحقق الفوز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news