- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي: رفعنا سقف التطلعات لتكون فرق اتحاد كلباء في الواجهة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، الدكتور خالد الزعابي، عن اعتماد خطة فنية شاملة، تهدف إلى النهوض بقوة في الألعاب الفردية والجماعية في النادي، تتضمن بناء فرق قوية قادرة على المنافسة وإحراز الألقاب والكؤوس بشكل تصاعدي، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالعطاء والعمل الهادف لتحقيق خطة النادي الاستراتيجية، وتعزيز النجاحات التي حققها فريق الجودو محلياً وعلى المستويين العربي والقاري.
وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «رفعنا سقف التطلعات في الرياضات الجماعية والفردية وكرة قدم الصالات، والهدف هو رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين ومميزين، قادرين على أن يكون لهم دور مؤثر في دعم الرياضة الإماراتية، ونتطلع في اتحاد كلباء للنهوض والتميز بالرياضات الفردية، وهي الشطرنج بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج، ورياضات التايكواندو والكاراتيه والجودو بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس».
موضحاً: «نستعين بشكل دائم بخبراء مجلس الشارقة الرياضي في الأمور الفنية، لما يتمتع به من خبرة يمكنها تسريع تطبيق الخطط الفنية والمضي بالنجاح، ونبحث بشكل دائم للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في النهوض بالرياضات الفردية والجماعية للاستفادة منها في فرق النادي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الزعابي: رفعنا سقف التطلعات لتكون فرق اتحاد كلباء في الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.