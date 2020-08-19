الامارات | الشارقة وعجمان يدشنان أول مباراة على ملاعب الإمارات منذ 15 مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وعجمان يدشنان أول مباراة على ملاعب الإمارات منذ 15 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريقا الشارقة وعجمان عند السادسة والنصف من مساء اليوم باستاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة مباريات الدورة الودية الرباعية التي ينظمها فريق الشارقة، وتضم أيضاً إلى جانب الشارقة وعجمان فريقي اتحاد كلباء وخورفكان، وذلك في إطار استعدادات هذه الفرق لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، إذ تعد مباراة اليوم هي أول مباراة تشهدها ملاعب الدولة منذ قرار اتحاد الكرة تجميد النشاط الرياضي اعتباراً من 15 مارس الماضي.

ووفقاً للجدول الرسمي الذي وضعته اللجنة المنظمة للدورة برئاسة عضو مجلس شركة الشارقة لكرة القدم رئيس اللجنة بدر أحمد الحمادي، فإن جميع مباريات الدورة ستقام من ثلاثة أشواط بحيث تكون مدة كل شوط 30 دقيقة.

وتقام مباريات هذه الدورة وفقاً للاشتراطات الصحية المحددة من الجهات المختصة، وذلك بعدما تسلم نادي الشارقة البروتوكول الخاص بإقامة المباريات الودية والرسمية الذي أصدره اتحاد الكرة أخيراً بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة.

وتقرر إقامة الدورة دون حضور جماهيري بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، علماً أن آخر لقاء بين الشارقة وعجمان كان في الدور الأول لدوري الخليج العربي الموسم المنصرم وانتهى بالتعادل 1-1.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري، إلى الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه للموسم الجديد، خصوصاً العناصر الجديدة التي تعاقد معها النادي مثل خالد باوزير وخالد الظنحاني والحارس درويش محمد فضلاً عن الاطمئنان على جاهزية بقية عناصر الفريق، مثل إيغور كورنادو الذي كان يعاني في الموسم الماضي الإصابة التي حرمته الظهور بمستواه الفني المعروف.

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وعلى صعيد فريق عجمان فإن مدربه المصري أيمن الرمادي يخطط من خلال مباريات هذه الدورة لتجهيز فريقه بشكل جيد لمنافسات الموسم الجديد، بحثاً عن مركز متقدم في ترتيب فرق مسابقة دوري الخليج العربي.

ويلتقي غداً في الدورة نفسها فريقا اتحاد كلباء وخورفكان.

وكانت رابطة المحترفين قد حددت مواعيد مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة، إذ سينطلق الموسم الكروي الجديد ببطولة كأس الخليج العربي يوم الثالث من سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الأولى من دوري الخليج العربي يوم الثامن من سبتمبر.

• المباريات ستقام من دون جمهور، ومدة الشوط الواحد ستكون 30 دقيقة.

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