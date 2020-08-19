الامارات | أهلي جدة يفتقد الموسى في قمة الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفتقد الموسى في قمة الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن لاعب وسط فريق أهلي جدة، نوح الموسى، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والمقررة إقامتها غداً، بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الموسى خضع لفحوص أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، حيث يحتاج إلى العلاج لمدة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

Advertisements

وأضافت أن الجهاز الفني للفريق حاول الدفع بالموسى خلال التدريبات، لاختبار مدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة في مباراة الهلال، لكن اللاعب لم يتمكن من المواصلة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news