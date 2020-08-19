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الامارات | أهلي جدة يفتقد الموسى في قمة الهلال

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جدة - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفتقد الموسى في قمة الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن لاعب وسط فريق أهلي جدة، نوح الموسى، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من دوري كأس الأمير لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والمقررة إقامتها غداً، بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة «» أن الموسى خضع لفحوص أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، حيث يحتاج إلى العلاج لمدة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

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وأضافت أن الجهاز الفني للفريق حاول الدفع بالموسى خلال التدريبات، لاختبار مدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة في مباراة الهلال، لكن اللاعب لم يتمكن من المواصلة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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