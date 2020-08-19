الامارات | «سلة البطائح» تدعم صفوفها بالأميركي شين

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة البطائح» تدعم صفوفها بالأميركي شين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لقطاع كرة السلة، مدرب فريق الرجال في نادي البطائح، المصري إمام عبدالبديع، عن تعاقد النادي مع المحترف الأميركي شين لركن، قادماً من أحد السعودي، لتدعيم صفوف فريق السلة الأول، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وقال إمام لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعاقد مع الأميركي شين على صعيد مركز صانع الألعاب، يأتي ضمن استعدادات البطائح لاستكمال ما تبقى من دوري الرجال للموسم الحالي، إضافة إلى وجوده ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد 2020-2021، والفريق استهل منذ يونيو الماضي عودته التدريجية للتدريبات، وتم إغلاق ملف المحترفين الأجانب بالتعاقد مع الأميركي شين بجوار الإسباني مامادو، الذي جدد التعاقد معه لموسم جديد على صعيد مركز لاعب الارتكاز».

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