الامارات | «الشارقة الرياضي» ينهي زياراته للأندية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى مجلس الشارقة الرياضي زياراته التعريفية للأندية الرياضية بالإمارة، بهدف بدء تطبيق النظام المالي الإداري الموحد ضمن الخطة المعتمدة للتحول الإلكتروني، وترقية الأداء المالي وتطبيق نظام الحوسبة المالية والإلكترونية والحوكمة. ضمت المرحلة الأولى زيارة تسعة أندية هي: الشارقة والحمرية والذيد ومليحة والبطائح والمدام وخورفكان واتحاد كلباء ودبا الحصن، على أن تشمل المرحلة الثانية الأندية التخصصية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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