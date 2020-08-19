الامارات | 4 حالات «كورونا» في مرسيليا تؤجل افتتاح الدوري الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات «كورونا» في مرسيليا تؤجل افتتاح الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم، التي كانت مقررة بعد غد بين مرسيليا وسانت إتيان، إلى منتصف سبتمبر، بعد تأكيد إصابات بفيروس «كورونا» المستجد في صفوف مرسيليا. وقالت الرابطة في بيان إن المباراة ستقام على ملعب فيلودروم 16 أو 17 سبتمبر، رهناً بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا، الذي أعلن إصابة أربعة من لاعبيه.

ويعدّ قرار تأجيل المباراة الافتتاحية ضربة قاسية للبطولة، التي تم إنهاؤها مبكراً في الموسم الماضي، نتيجة فيروس «كوفيد-19»، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية إقامة بطولة سلسلة في الموسم الجديد. وبهذا القرار أصبح الانطلاق الرسمي لـ«ليغ 1» بمباراة بوردو ونانت، يوم السبت، الذي يشهد أيضاً لقاء ليل ورين.

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