شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق كان نقطة فارقة على المستوى النفسي بالنسبة لفريقه الأمر الذي انعكس على المستوى الفني لجميع اللاعبين.

وأضاف محمد إبراهيم، في تصريحات على شاشة قناة النهار:«واجهنا سوء حظ غير طبيعي في الدور الأول، وخسرنا نقاط عديدة في مباريات كنا نستحق فيها المكسب، وإيهاب جلال كان له عاملاً نفسياً كبير مع جميع لاعبي الفريق، وأعاد الثقة لأنفسنا».

وحول سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي قال:«تركيزي فقط حاليا مع مصر المقاصة وفريقي نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادي وكل تركيزي منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر في أي شئ آخر».