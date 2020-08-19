شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعاقب لاعبي الزمالك برفض الراحة بعد التعادل مع «مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض اللاعبين تدريباتهم غدا الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي وذلك بعد التعادل مع نادي مصر مساء اليوم في الجولة العشرين للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد الكلية الحربية.

يأتي قرار كارتيرون من أجل بدء الاستعداد لمواجهة القمة أمام الأهلي المقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.