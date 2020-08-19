شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من مرتضي منصور بعد التعادل مع نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيي مقدم الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ونادي مصر علي قناة الزمالك ان المستشار مرتضي منصور رئيس النادي قرر رسمياً تأجيل ظهوره علي الهواء في قناة الزمالك والذي كان مقرراً الاربعاء و الخميس. وقال يحيي، ان منصور، كان سيحل ضيفاً علي برنامج زملكاوي علي مدار يومين لكنه قرر تأجيل ظهوره واستضافته في القناة بعد تعادل الفريق مع نادي مصر لضمان توفير الهدوء والاستقرار للاعبين قبل مباراة القمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من مرتضي منصور بعد التعادل مع نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.