شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: «الدوري ده مشبوه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح طارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك النار على مسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة وقال في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه للاستوديو التحليلي على قناة الزمالك
وقال يحيي هناك حالة من التخبط بدليل تعطل الفار في الشوط الثاني من مباراة الزمالك ونادي مصر موكدا ان دوري هذا الموسم هو دوري مشبوه
وكرر يحيي تأكيده على ان هذا الدوري هو بطولة مشبوهه ودوري كورنا باطل
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الوضع في مصر
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اصابات
96,590
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تعافي
60,651
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وفيات
5,173
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