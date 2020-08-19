شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: لم يتم منعي من دخول النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يتعرض لمنع الدخول للنادي الأهلي، وأن كل ما أثير خلال الساعات الماضية لم يحدث إطلاقا، والمتسبب في هذا اللغط إشاعة غير حقيقية.
وأضاف عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن«والذي يذاع علي شاشة الحدث اليوم «أنه يذهب للنادي الأهلي بطريقةعادية ولم يتم منعه نهائيا، وبخصوص تجديد إشتراك عضوية النادي فهو تم تجديدة منذ فترة كبيرة، وقام أحد الصحفيين بتحريف حديثيعلي أحد القنوات خلال الأيام الماضية، وظهر ذلك الأمر المؤسف للرأي العام، وكان لابد من توضيح الحقائق«.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عمارة: لم يتم منعي من دخول النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.