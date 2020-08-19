شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: لم يتم منعي من دخول النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يتعرض لمنع الدخول للنادي الأهلي، وأن كل ما أثير خلال الساعات الماضية لم يحدث إطلاقا، والمتسبب في هذا اللغط إشاعة غير حقيقية.

وأضاف عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن«والذي يذاع علي شاشة الحدث اليوم «أنه يذهب للنادي الأهلي بطريقةعادية ولم يتم منعه نهائيا، وبخصوص تجديد إشتراك عضوية النادي فهو تم تجديدة منذ فترة كبيرة، وقام أحد الصحفيين بتحريف حديثيعلي أحد القنوات خلال الأيام الماضية، وظهر ذلك الأمر المؤسف للرأي العام، وكان لابد من توضيح الحقائق«.