شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : حسام حسن أفضل مدرب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد عمارة لاعب الاهلي السابق مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فايلر، بضرورة الإعتماد علي لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خاصة في ظل وجود خالد بيبو نجم الأهلي السابق بالقطاع، سيساعد علي اكتشاف بعض اللاعبين ويتمتصعيدهم للفريق الأول.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج حضرة المواطن علي شاشة الحدث اليوم أتوقع صعود عدد كبير من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، وهناك مدربين في الدوري المصري يعتمدوا علي اللاعبين الشباب ومن أهمهم وأفضل حسام حسن، فهو لديه ثقة كبيرة باللاعبين ويريد إعطائهم الفرصة كاملة من أجل .