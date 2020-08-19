شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: عودة الدوري سبب كثرة الإصابات وإصابات الأهلي طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد محمد عمارة لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق ان الإصابات المتكررة التي حدثت داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأخرهاإصابة اللاعب محمود متولي كانت طبيعية بسبب الغياب لمدة كبيرة عن ممارسة المباريات، وأن العودة بشكل سريع يعرض جميع لاعبي فرقالدوري لحدوث الإصابات المفاجأة، وأن متولي يعاني من سوء حظ بسبب إصابتة الأخيرة لأنها المرة الثالثة له خلال مسيرتة الكروية".

وأردف عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة الحدث اليوم ان النادي الأهلي ومنتخب مصر دائما ما يعانون من عدم وجود البدائلالكافية في مراكز الدفاع بالكامل، ومنذ إعتزال وائل جمعة وهاني سعيد وسمير كمونة، يعاني المنتخب الوطني في مراكز قلب الدفاع