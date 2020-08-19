شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : كنا الأقرب للفوز وأتمني التوفيق للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي خالد جلال المدير الفني لنادي مصر سعادته بعد اقتناص فريقه نقطة ثمينة بعد تعادله السلبي مع الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الدوري الممتاز على ارض ملعب استاد الكلية الحربية

وقال جلال:«أدينا مباراة رائعة وكنا الأخطر والأقرب للفوز وطالبت اللاعبين بحسم المباراة في الشوط الأول بعدما شاهدت تشكيل الابيض خوفا من دفع كارتيرون بالقوة الدافعة في الشوط الثاني»

وتابع:«التعادل مع الرمالك بمثابة الفوز وأتمني التوفيق للأبيض في القادم».