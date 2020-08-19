شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : كنا الأقرب للفوز وأتمني التوفيق للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي خالد جلال المدير الفني لنادي مصر سعادته بعد اقتناص فريقه نقطة ثمينة بعد تعادله السلبي مع الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الدوري الممتاز على ارض ملعب استاد الكلية الحربية
وقال جلال:«أدينا مباراة رائعة وكنا الأخطر والأقرب للفوز وطالبت اللاعبين بحسم المباراة في الشوط الأول بعدما شاهدت تشكيل الابيض خوفا من دفع كارتيرون بالقوة الدافعة في الشوط الثاني»
وتابع:«التعادل مع الرمالك بمثابة الفوز وأتمني التوفيق للأبيض في القادم».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال : كنا الأقرب للفوز وأتمني التوفيق للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.