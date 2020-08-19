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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ماريا رجل مباراة سان جيرمان ولايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
أختير أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام لايبزيج، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 3-0، ليتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.
وقدم النجم الأرجنتيني دي ماريا، أداءً مبهرًا على ملعب النور في مدينة لشبونة، حيث شارك في جميع الأهداف التي سجلها باريس في شباك لايبزيج، إذ صنع الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة وضعها على رأس زميله في الفريق ماركينيوس، وسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من نيمار، قبل أن يصنع الهدف الثالث لخوان بيرنات.
باريس سينتظر في النهائي الفائز في المباراة التي ستقام غدًا الأربعاء بين بايرن ميونيخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، في نصف النهائي الثاني.
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