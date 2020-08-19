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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر حيث واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تصدره للمسابقة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف نجم إنبي برصيد 9 أهداف ثم يحل ثالثا سيف الدين الجزيري برصيد 8 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ووليد سليمان نجم الأهلى برصيد 6 أهداف.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريق الأبيض حيث حاول لاعبيه تسجيل هدف مُبكر للإبتعاد عن الضغوط وتوقفت المباراة في الدقائق الأولى لإصابة مصطفى سلطان لاعب نادي إف سي مصر ، بعدها فرض الزمالك سيطرته على اللقاء وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرص الأبيض عن طريق الصاعد حسام اشرف ونال عبد الله جمعة بطاقة صفراء للخشونة.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر

بمرور الوقت نشط أداء الزمالك بشكل واضح وأمتلك زمام الأمور وهدد مرمى عصام ثورت أكثر من مرة لكن دجفاع نادي مصر مازال مُتماسك وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمهاجم نادي مصر ويليس فرتادو بعد إعتراضه على قرار الحكم بإسلوب غير لائق

حاول الزمالك زيارة شباك كتيبة خالد جلال المدير الفني لفريق مصر لكن دون جدوى بعدما أحكم لاعبو جلال الرقابة عل مفاتيح لعب الأبيض الذي لجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء لأختراق الحصون الدفاعية لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد نادى مصر مع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تنويع هجماته وشغط بقوة عل دفاع فريق مصر لكن الأهير تماسك أمام هجمات الزمالك التي إتسمت بالعشوائية وعدم التركيز لذا فقدت خطورتها.

ودفع أشرف بن شريق وأوناجم واسامة فيصل بدلاً من كاسونجو وحسام أشرف وإسلام جابر على التوالي بغية زيادة النزعة الهجومية للأبيض.

إستغل الزمالك سرعات لاعبيه وخبراتهم للضغط على مرمى نادي مصر وكثّفوا من الهجمات المتتالية وحاصر الزمالك منافسه في نصف ملعبه وأهدر بن شريق وأوناجم وبن شرقي أكثر من فرصة للتسجيل وسط دفاع مُتماسك من جانب لاعبو مصر لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.