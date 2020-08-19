شكرا لقرائتكم الحضرى: عندى ثقة الزمالك سينهى الدوري في المركز الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الأسبق إنه واثق من إنهاء الفريق الأبيض مسابقة الدوري بالموسم الحالي محتلا المركز الثاني. أضاف الحضري خلال تصريحات تلفزيونية:" الزمالك سيحصل على المركز الثانى في الدوري رغم المنافسة مع بيراميدز والمقاولون". تابع السد العالى:" كارتيرون دفع بعدد كبير من الناشئين في مباراة نادي مصر وهذه مغامرة دفع الزمالك ثمنها بفقدان نقطتين هامتين اليوم". Advertisements وواصل :" الأهلى عنه استقرار في التشكيل بخلاف مباراة أسوان دفع بأحمد فتحى ولكن كارتيرون بيغير كثيرا في التشكيل".

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