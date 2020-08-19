شكرا لقرائتكم عبد الهادي: أتمنى ألا تؤثر نتيجة نادي مصر على الزمالك في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق أن الجميع حزين على ضياع الـ3 نقاط في مباراة فريقه ضد نادي مصر، ولكن هناك مكاسب منها الاطمئنان على عودة يوسف أوباما ومحمد عد الغني بحالة جيدة والناشئين حصلوا على فرصتهم ويعلمون قيمة اللعب مع لاعبين على قدرات عالية وهذه هي مكاسب الزمالك الليلة

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أتمنى ألا تؤثر نتيجة مباراة نادي مصر على أداء الزمالك في مباراة القمة لنها بطولة من نوع خاص رغم أنها بـ3 نقاط فقط".

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شدد على أن أداء مباراة نادي مصر تشبه مباراة الاتحاد السكندري الزمالك كان متقدم وأضاع العديد من الأهداف وفي النهاية تعادل وفقد نقطتين.

أضاف أن عودة محمد عبد الغني كانت ممتازة ومن اللاعبين الذين تعتمد عليهم وعنده مميزات كثيرة.