شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الزمالك بالناشئين أفضل أمام نادي مصر من الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي التاريخي أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قدم أداء أفضل خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة عندما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون باللاعبين الناشئين.

أضاف طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مصر ضد الزمالك أن الفريق المنافس للقلعة البيضاء لم يستطع الوصول الى مرمى محمود عبد الرحيم جنش أو تهديد الأبيض بأي هجمة قوية خلال تواجد التشكيلة الأساسية للمباراة.

تابع طه إسماعيل أن الزمالك عانى مع نزول اللاعبين الأساسيين في المباراة خاصة وأن فريق مصر استطاع الاستحواذ على نصف ساعة من الشوط الثاني وهدد مرمى الزمالك بشكل كبير للغاية.

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو.

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.