شكرا لقرائتكم هل ينتقل محمد إبراهيم إلى الأهلى؟ اللاعب يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على أنباء اقتراب انتقال إلى الأهلى خلال الفترة القادمة.

قال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" تركيزي فقط حاليا مع مصر المقاصة وفريقي نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادي وكل تركيزي منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر في أي شئ آخر وأسعى للانضمام لمنتخب مصر".

أكد إبراهيم أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق كان نقطة فارقة على المستوى النفسي بالنسبة لفريقه الأمر الذي انعكس على المستوى الفني لجميع اللاعبين.

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أضاف:"واجهنا سوء حظ غير طبيعي في الدور الأول، وخسرنا نقاط عديدة في مباريات كنا نستحق فيها المكسب، وكابتن إيهاب جلال فرق نفسياً بشكل كبير مع جميع لاعبي الفريق، وأعاد الثقة لأنفسنا".

تابع: "أحاول أن أفيد الفريق وأفكر دائما بشكل كبير أن أستخدم إمكانياتي وأوظفها لخدمة الفريق على المستوى الهجومي وكابتن إيهاب جلال منح لي الحرية كاملة وهذا أعطاني الثقة في الملعب".