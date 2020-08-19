شكرا لقرائتكم عبد الحليم: مكسب الزمالك من مباراة نادي مصر الاطمئنان على جاهزية أوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد عبد الحليم لاعب الزمالك السابق على أحداث مباراة فريقه ذد نادي مصر والتي انتهت بالتعادل السلبي، قائلا: "توقعت تغييرات الزمالك في مباراة نادي مصر وكان أفضل في الشوط الثاني وكان بإمكانه تسجيل أكثر من فرصة".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك اطمأن على جاهزية يوسف أوباما لمباراة القمة ضد الأهلي وأوناجم".

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تابع: "حدث استنفر في الناحية الهجومية للزمالك بعد تغييرات كارتيرون ولكنها لم تسفر عن أهداف".

يرى أن كاسونجو لم يكن موفق في مباراة نادي مصر وقراره في الانفراد لم يكن صحيح.