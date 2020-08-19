شكرا لقرائتكم عبد اللطيف: جمهور الزمالك قلق من الأداء بعد فوزين وتعادلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق أن جمهور الزمالك قلق بعد الداء في مباراة نادي مصر، لأنه لعب 4 مباريات حقق فوزين وتعادلين وخسر 4 نقاط وهناك مباريات صعبة سيلعبها

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "كارتيرون كان يفكر في مباراة الأهلي بعد التشكيل الذي بدأ به مباراة نادي مصر ولكن أرى أن هذه مباراة بـ3 نقاط والقمة مباراة بـ3 نقاط وإن كانت القمة بطولة خاصة".

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أوضح: هناك ايجابيات حدثت بعودة أوباما وعودة عبد الله جمعة وكذلك إشراك أوناجم وبن شرقي".

شدد على أن خطورة الزمالك كانت موجودة في آخر 20 دقيقة بعد التغييرات وتواجد 7 لاعبين من القوام الأساسي.