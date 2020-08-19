شكرا لقرائتكم كارينيو.. المُقال الـ 14 في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الأوروغواياني دانيل كارينيو بات المدرب الرابع عشر الذي تنتهي مهمته في الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد مغادرته نادي الوحدة، يوم الثلاثاء.

الدوري السعودي وقبل خمس جولات من النهاية يتفوق على أربع من الدوريات الأوروبية الكبرى في عدد اقالات المدربين هذا الموسم، وومتقدما عن الدوري الألماني الذي شهد الاستغناء عن ثلاثة عشر مدربا والإيطالي والإسباني باثني عشر مدربا في كل منهما و الإنجليزي بسبعة مدربين في الموسم المنقضي.

الدوري السعودي في الموسم الحالي شهد إقالة مدرب الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش منتصف سبتمبر الماضي بعد ثلاث جولات من البداية وبعده بساعات مواطنه ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة.

التونسي محمد الكوكي ثالث مدرب تطاله مقصلة الإقالة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد ست جولات تحديدا مع ضمك، ليلحق به في الفترة نفسها مواطنه فتحي الجبال تاركا فريقه الفتح في المركز الأخير بنقطة في الرصيد أنذاك؟

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نادي الاتحاد بدوره سار على نفس النهج وبعد الجولة السابعة أقال مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا.

مطلع شهر نوفمبر أقدم العدالة على فسخ عقد مدربه التونسي إسكندر القصري بالتراضي.

وقبل نهاية عام 2019 أقال الشباب الأرجنتيني خورخي ألميرون وفسخ التعاون عقد مديره الفني البرتغالي باولو سيرجيو.

الإقالات التي كانت ثمانية في الفين وتسعة عشر ازدادت ستا في ألفين وعشرين، الحزم سارع بإقالة مدربه الروماني دانيال ايسايلا نهاية يناير، الأهلي دخل في أزمة نتائج جديدة قادته للتخلي عن مدربه السويسري غروس منتصف شهر فبراير، أما الجارالاتحاد فاستغنى عن مدربه الهولندي تين كات.

خلال فترة توقف الدوري بسبب كورونا وفي منتصف شهر يونيو اعتذر نصيف البياوي عن مواصلة مشواره مع العدالة، وبعدها بشهر رفض الإسباني لويس غارسيا تمديد عقده مع نادي الشباب حتى نهاية الموسم الحالي ليغادر منصبه قبل أن يصبح كارينيو المدرب الرابع عشر في قائمة المغادرين.