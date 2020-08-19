شكرا لقرائتكم استثناء أوروبا.. "فيفا" يؤجل جميع المباريات الدولية إلى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء تأجيل روزنامة المباريات الدولية الودية للمنتخبات بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أنه قرر تأجيل روزنامة المباريات الدولية للمنتخبات من الفترة بين 31 أغسطس وحتى الثامن من سبتمبر إلى الفترة بين 24 يناير إلى الأول من فبراير.

وأوضح "فيفا" أن هذا القرار يسري على كل الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي (يويفا) حيث يحق للمنتخبات الأوروبية خوض المباريات الودية خلال الموعد المحدد سلفا لكن مع ضرورة إقامة هذه المباريات داخل القارة العجوز.

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وأكد "فيفا" أن من شأن هذا القرار تجنيب اللاعبين المحترفين في أوروبا مشقة السفر إلى أميركا الجنوبية وإفريقيا للانضمام إلى منتخبات بلادهم في سبتمبر.

وأشار أيضا إلى أن كأس الأمم الإفريقية ستقام في يناير 2022 على أن يتم تحديد موعد الانطلاق والختام للبطولة في وقت لاحق.

كما قرر "فيفا" ترحيل أجندة المباريات الدولية لمنتخبات السيدات من الفترة بين 22يوليو والسابع من أغسطس 2020 إلى الفترة بين 21 يوليو والسادس من أغسطس 2021 لكل الاتحادات القارية باستثناء "يويفا".