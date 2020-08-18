شكرا لقرائتكم خبر عن تألق لاتيني مع تأهل تاريخي للعملاق الباريسي إلى نهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، وذلك بعد أن هزم أر بي لايبزيج الألماني بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى للدور نصف النهائي من المسابقة، ليحجز النادي الباريسي مقعدًا في نهائي البطولة الأوروبية الأكبر للمرة الأولى في التاريخ، وينتظر الفائز من مواجهة الغد بين بايرن ميونخ وليون.

وحافظ باريس سان جيرمان على سجله المميز ضد الفرق الألمانية في اقصائيات دوري الأبطال، بتفوقه في جميع المواجهات التي لعب فيها ضد خصم ألماني في أدوار خروج المغلوب بالمسابقة (4).

وأصبح باريس سان جيرمان هو أول نادي فرنسي يصل إلى نهائي دوري الأبطال منذ موناكو في موسم 2003/2004، وسيكون متاح له فرصة أن يكون ثاني نادي فرنسي في التاريخ يتوج بالمسابقة - في حال فوزه بالمباراة النهائية – بعد مارسيليا في موسم 1992/1993.

وبدأ النادي الباريسي المباراة بقوة وأفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي ماركينهوس الذي سجل في أول ربع ساعة من المباراة مُسجلًا ثاني أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو هدفه الثاني في أخر مباراتين بالمسابقة بعد ان فشل بالتسجيل في المباريات ال 8 الأولى بدوري الأبطال هذا الموسم.

وأصبح باريس سان جيرمان هو ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 34 مباراة متتالية بالمسابقة معادلًا الرقم القياسي المدون باسم ريال مدريد خلال الفترة بين مايو 2011 وأبريل 2014.

وصنع أنخيل دي ماريا الهدف الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليسجل الجناح الأرجنتيني ويصنع في نفس المباراة بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ نوفمبر 2013 (مع ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي)

وصنع نيمار الهدف الثاني في المباراة ليحافظ البرازيلي على تألقه مع مشاركته رقم 59 بدوري الأبطال، والتي رفع من خلالها اجمالي مساهماته التهديفية في المسابقة إلى 59 هدفًا، مع تسجيله 35 هدفًا وصناعته 24 هدفًا.

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وعزز الظهير الإسباني خوان بيرنات تقدم النادي الفرنسي بهدف ثالث من صناع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي أشترك في تسجيل 9 أهداف بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (ثلاثة أهداف و6 تمريرات حاسمة)، وهو أفضل سجل تهديفي له بموسم في المسابقة مناصفة مع موسم 2013/2014 الذي شهد تتويج ريال مدريد (فريق اللاعب وقتها) باللقب.