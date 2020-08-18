شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ ينتقد اللجان الإلكترونية الموجهة ضده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، الهجوم الذي تعرض له من البعض في الاّونة الأخيرة، وبعض الاتهامات الموجهة له مع كل لاعب يرحل عن صفوف النادي الأهلي.

وكتب تركي اّل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجاتماعي فيسبوك:" اتهموني باحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان ... ربنا يستر على الي جاي".

وأضاف:" انا باقول الي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي )".

وواصل:" ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو"