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سان جيرمان ينهي مغامرة لايبزيج ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تأهل باريس سان جيرمان لنهائي ، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على لايبزيج بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري الأبطال.

حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهله للمباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز الكبير الذى حققه على نظيره لايبزيج الألماني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة التي عادت منافساتها مؤخرًا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار "كوفيد 19".

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