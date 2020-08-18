أمريكا المفتوحة: ظهور إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس اليوم الثلاثاء، أن شخصاً ليس بين اللاعبين جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19 داخل منطقة معزولة وخاضعة للرقابة الصارمة وستستضيف نسخة العام الحالي من بطولتي سينسناتي وأمريكا المفتوحة في نيويورك خلال الشهر المقبل. وقال الاتحاد الأمريكي في بيان إن هذا الشخص لا يعاني من أي أعراض وتم إبلاغه بضرورة الخضوع للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام على الأقل بينما بدأ تتبع الأشخاص المخالطين له لتحديد ما إذا كان ينبغي دخول أي منهم للحجر الصحي. ووفقاً للاتحاد الأمريكي كانت هذه النتيجة الإيجابية الوحيدة بين 1400 اختبار بداية من يوم الخميس الماضي. وبسبب الجائحة ستقام بطولة سينسناتي، التي عادة تجرى في أوهايو، في نيويورك كإعداد لبطولة أمريكا المفتوحة التي من المقرر أن تبدأ في 31 أغسطس (آب) الحالي. وسيتم اختبار المتنافسين قبل السفر إلى الولايات المتحدة فضلاً عن خضوعهم للاختبار مرة أو مرتين أسبوعياً خلال البطولتين إلى جانب فحوصات يومية لدرجات الحرارة. وانسحب بالفعل عدد من أبرز اللاعبين من البطولة الكبرى في نيويورك بسبب الجائحة.

