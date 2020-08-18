رئيس برشلونة: ميسي حجر أساس مشروع كومان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم الثلاثاء، إن رونالد كومان سيكون المدرب الجديد وسيبني فريقه حول ليونيل ميسي. ومن المتوقع أن يقود كومان، الذي يحظى باحترام جماهير برشلونة لقيادة الفريق لأول ألقابه الأوروبية عندما كان لاعباً، عملية إعادة بناء الفريق عقب الهزيمة الساحقة 2-8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي. وقال بارتوميو في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الرسمية للنادي: "سنعلن أن كومان سيكون مدربنا القادم وسيقود هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين للمضي قدماً في مشروع مختلف بقيادة مدرب تعرفه جماهير برشلونة". وسيكون وصول كومان الوشيك المرحلة الثالثة من إعادة هيكلة النادي التي بدأت بإقالة المدرب كيكي سيتيين أمس الإثنين، واستمرت اليوم الثلاثاء، بعد موافقة المدير الرياضي إيريك أبيدال على إنهاء عقده. ووصل كومان (57 عاماً) إلى برشلونة اليوم عقب قضاء فترة الصباح في مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم للتفاوض بشأن إنهاء عقده مع المنتخب الهولندي الذي يقوده منذ 2018 وساهم في تأهله إلى بطولة أوروبا 2020. وتتذكر جماهير برشلونة كومان باعتزاز للدور الذي لعبه في فريق يوهان كرويف الناجح للغاية والمعروف "بفريق الأحلام" ولإحرازه الهدف الوحيد في مرمى سامبدوريا في نهائي كأس أوروبا 1992. وأصبح المدافع الهولندي فيما بعد مساعداً للمدرب قبل بدء مسيرة حافلة بالأحداث كمدرب، إذ سبق له تدريب أندية أياكس أمستردام وأيندهوفن وفينوورد في هولندا فضلاً عن ساوثامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وفالنسيا في الدوري الإسباني. وأضاف بارتوميو: "نحن نراهن عليه لأننا نعرفه جيداً ونعرف كيف يفكر وكيف تلعب الأندية التي دربها من قبل، لكن أيضاً بسبب خبرته ولأنه كان ضمن فريق الأحلام مع يوهان، كما أنه يعرف برشلونة ويفهم طريقة لعب الفريق". وقال بارتوميو أيضاً إن القائد ميسي لن يرحل عن النادي وسيكون ضمن الفريق تحت قيادة كومان.

