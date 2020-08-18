شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. شوط سلبى بين الخبرة والشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونادي مصر المقامة بينهما حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي .

ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي ، محمد عبدالغني ،حاتم محمد ،أحمد عيد ، محمد حسام بيسو ،يوسف أوباما ،عبدالله جمعة ،إسلام جابر ،حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما يلعب نادي مصر المباراة بتشكيل ، يضم كلاً من: عصام ثروت ، أحمد اوكا واحمد يوسف وشريف اشرف واسلام صالح ، هشام عبد الحميد ومحمود توبة ، كليفين ومصطفي سلطان ، ودينيس ورضا الويشي.

Advertisements

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريق الأبيض حيث حاول لاعبيه تسجيل هدف مُبكر للإبتعاد عن الضغوط وتوقفت المباراة في الدقائق الأولى لإصابة مصطفى سلطان لاعب نادي إف سي مصر ، بعدها فرض الزمالك سيطرته على اللقاء وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرص الأبيض عن طريق الصاعد حسام اشرف ونال عبد الله جمعة بطاقة صفراء للخشونة.

بمرور الوقت نشط أداء الزمالك بشكل واضح وأمتلك زمام الأمور وهدد مرمى عصام ثورت أكثر من مرة لكن دجفاع نادي مصر مازال مُتماسك وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمهاجم نادي مصر ويليس فرتادو بعد إعتراضه على قرار الحكم بإسلوب غير لائق

حاول الزمالك زيارة شباك كتيبة خالد جلال المدير الفني لفريق مصر لكن دون جدوى بعدما أحكم لاعبو جلال الرقابة عل مفاتيح لعب الأبيض الذي لجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء لأختراق الحصون الدفاعية لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .