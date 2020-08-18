شكرا لقرائتكم كلكم عليا ولا ايه..لاعبو نادى مصر يحاصرون أوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسات الخليج 365 لحظة ضغط لاعبو نادى مصر على يوسف أوباما لاعب الزمالك في واقعة طريفة من رد فعل الأخير خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما يلعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.