شكرا لقرائتكم محمد عمارة يرد على شائعات منعه من دخول الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يتعرض لمنع الدخول للنادي الأهلي، وأن كل ما أثير خلال الساعات الماضية لم يحدث إطلاقا، والمتسبب في إشاعة هذا الخبر هو أحد الصحفيين.

وأضاف عمارة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يذهب للنادي الأهلي بطريقة عادية ولم يتم منعه نهائيا، وبخصوص تجديد اشتراك عضوية النادي فهو تم تجديده منذ فترة كبيرة، وقام أحد الصحفيين بتحريف حديثي علي أحد القنوات خلال الأيام الماضية، وظهر ذلك الأمر المؤسف للرأي العام، وكان لابد من توضيح الحقائق".

وأكمل" الإصابات المتكررة التي حدثت داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأخرها إصابة اللاعب محمود متولي كانت طبيعية بسبب الغياب لمدة كبيرة عن ممارسة المباريات، وأن العودة بشكل سريع يعرض جميع لاعبي فرق الدوري لحدوث الإصابات المفاجأة، وأن متولي يعاني من سوء حظ بسبب إصابته الأخيرة لأنها المرة الثالثة له خلال مسيرته الكروية".

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وأردف “النادي الأهلي ومنتخب مصر دائما ما يعانون من عدم وجود البدائل الكافية في مراكز الدفاع بالكامل، ومنذ اعتزال وائل جمعة وهاني سعيد وسمير كمونة، يعاني المنتخب الوطني في مراكز قلب الدفاع ولابد من الاعتماد علي لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خاصة في ظل وجود خالد بيبو نجم الأهلي السابق بالقطاع، سيساعد علي اكتشاف بعض اللاعبين ويتم تصعيدهم للفريق الأول".

وأختتم “أتوقع صعود عدد كبير من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، وهناك مدربين في الدوري المصري يعتمدوا علي اللاعبين الشباب ومن أهم حسام حسن، فهو لديه ثقة كبيرة باللاعبين ويريد إعطائهم الفرصة كاملة من أجل الظهور بشكل مشرف للكرة المصرية".