شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: أتعرض لحملة من الاتهامات برحيل لاعبي الأهلي عن القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألمريا الأسباني ، أنه تعرض للكثير من الاتهامات على مدار الأيام الماضية فيما يتعلق برحيل عدد من لاعبي الأهلي عن القلعة الحمراء، وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:اتهموني ب احمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على الي جاي ... انا باقول الي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي ).

cfa1375a-9a44-444c-a4cd-dbd0682b4c8f أضاف: ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو

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