شكرا لقرائتكم سيلفا: أسلوب سوسييداد جذبني.. وفضلت النادي على عدة عروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ديفيد سيلفا، المنتقل حديثا لصفوف فريق ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم أنه تلقى عددا من العروض بعدما أعلن رحيله عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وشرح الأسباب التي قادته لاختيار فريق سوسييداد، الذي يتناسب بشكل جيد مع طريقة لعبه.

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" نقلا عن مقابلة أجراها اللاعب مع قناة النادي: تلقيت بعض العروض طوال هذه الفترة، ولكنني قررت الانتقال لريال سوسييداد لأنه نادٍ يقوم بكل شيء بشكل جيد، ولأن طريقة لعبهم تناسب طريقة لعبي بشكل جيد للغاية. بالإضافة إلى ذلك أعرف ملعب سان سيباستيان لأنني لعبت مع إيبار لعدة سنوات وأعلم المنطقة جيدا.

Advertisements

وقال سيلفا (34 عاما)، الذي يعود للدوري الإسباني بعد غياب عشرة أعوام: المشاعر التي أمر بها جيدة للغاية. بعد الإعلان عن التعاقد تلقيت العديد من عبارات المودة والرسائل من العديد من الأشخاص. أصل إلى مدينة جميلة، هادئة للغاية وهذا شيئ فضلته أيضا عائلتي، وكان هذا جزءا من القرار.

وأوضح: رأيت العديد من لاعبي الدوري الإسباني العام الماضي. شاهدت مباريات ريال سوسييداد، وهم يلعبون بشكل جيد للغاية. إنطباعي جيد وأيضا عن المدرب. في النهاية، يمكن فعل العديد من الأشياء الهامة والجيدة، هناك مجموعة جيدة وهو تحد كبير ومثير. بالنسبة لظروفي هو يلائمني بشكل جيد للغاية.

وقال أيضا إنه يتطلع للبدء مع الفريق. وأضاف : عندما تحدث هذه الأشياء، تريد أن تلعب في أسرع وقت ممكن.