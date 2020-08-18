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إصابة بفيروس كورونا في صفوف ليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض أحد أعضاء نادي ليفربول بطل الممتاز لكرة القدم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب السلطات المحلية في مقاطعة سالزبورغ اليوم الثلاثاء فإن أحد أعضاء ليفربول جاءت عينته إيجابية في اختبارات الكشف عن .

ويقيم ليفربول حاليا معسكرا في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

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وقال متحدث باسم السلطات في سالزبورغ لوكالة أنباء "ايه بي ايه" النمساوية : الرجل المصاب تم عزله في فندق الفريق، دون أن يحدد ما إذا كان الشخص المصاب من بين اللاعبين أو من أعضاء الجهاز الفني.

وأوضح المتحدث أن شخصا آخرا كان على اتصال مباشر بالشخص المصاب تم عزله أيضا.

ووصل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب إلى مدينة سالفيلدن السبت الماضي فى إطار معسكر إعدادي لمدة عشرة أيام استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

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