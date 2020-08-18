رداً على هاشتاج «#تركي_هيجيب_سيدك_يا_رمضان».. تركي آل الشيخ: «تعبت.. بيتكلموا بلساني عشان مصالحهم»

رد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، على مطالب بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع بديل لرمضان صبحي في الأهلي.

وقال آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حبايبي.. مساء الخير.. للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة.. ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه.. الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني.. مش حجري أسكت كل واحد.. إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي.. أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقني ويوفق كل واحد في المستقبل في اللي بيعمله في حياته".

وفي منشور آخر، قال آل الشيخ: "اتهموني ب احمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على الي جاي".

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وأضاف: "انا باقول الي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي ) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي !".

وتابع: "عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو".

وفوجيء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج بعنوان #تركي_هيجيب_سيدك_يا_رمضان، حيث طالب بعض المشاركين فيه من تركي آل الشيخ بإبرام صفقة سوبر للنادي الأحمر، لتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.

وكان آل الشيخ قد أعلن مؤخراً، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، استعداده لتقديم المساعدة والعون من جديد لمجلس إدارة النادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته، على أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة، نظرًا لتوتر العلاقة بينه وبين المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.