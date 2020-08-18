بعد عودته للمشاركة.. تأكد غياب عبدالله جمعة عن مواجهة الأهلي المقبلة

تأكد غياب ظهير أيسر فريق الزمالك، عبد الله جمعة، عن مواجهة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وكان جمعة قد تلقى البطاقة الصفراء الثالثة أثناء مشاركته في مواجهة إف سي مصر، التي تقام حاليًا على ملعب ستاد الكلية الحربية ليكمل بطاقاته الثلاث ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي بشكل رسمي بسبب الإيقاف.

يشار إلى أن مشاركة جمعة اليوم هي الأولى له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السبت المقبل.