أعلن المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أمير مرتضى منصور عن تقدم القلعة البيضاء بغرض لضم رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أمير مرتضى، في بث مباشر عبر حسابه على موقع "انستجرام"، إن إدارة نادي الزمالك تقدمت بعرض لنادي هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.
وبحسب ما نقل موقع صحيفة "الفجر"، قال أمير مرتضى إن الزمالك وافق على طلبات النادي الإنجليزي من أجل إتمام التعاقد مع رمضان صبحي.
وأشار إلى أن مفاوضات الزمالك لضم رمضان "تصرف مشروع لأننا نتحدث مع النادي صاحب الحق الأصيل في اللاعب".
وتابع أمير مرتضى: "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بعد انتهاء إعارته لا يصنف فشلاً للإدارة الحمراء لأنه في الأساس ليس ملكاً للنادي".
واختتم المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك: "كرة القدم لعبة ترفيهية والمصطلحات مثل خائن وباع النادي وأعظم فريق في الكون والأفضل في التاريخ وابن النادي هي التي تصنع التعصب بين الجماهير وأنا ضد كل هذه المصطلحات".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم خطوة للتعاقد مع رمضان صبحي ويوافق على طلبات اللاعب المادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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