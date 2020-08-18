رئيس برشلونة: 7 لاعبين ليسوا للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدّد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قائمة بأسماء اللاعبين الذين لا يرغب في بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودعا رئيس برشلونة إلى إعادة هيكلة أوسع للفريق الأول، واعترف بأن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون إلى الرحيل.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم".

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وأضاف في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميمدو، فرانكي دي يونج، كليمنت لينجليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان أيضا".

لم يكن أنسو فاتي من بين هذه القائمة، لكن بارتوميو أوضح سابقًا أن النجم الصاعد لن يغادر برشلونة أيضًا، رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

تصريحات بارتوميو تركت مستقبل عدد كبير من اللاعبين الكبار في الفريق معلقًا في الهواء، وعلى رأسهم جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال ولويس سواريز.