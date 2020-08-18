رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يكون ركيزة مشروع المدير الفني الهولندي رونالد كومان، الذي تولى قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لكيكي سيتين.
وكانت بعض التقارير الصحفية زعمت أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة هذا العام بعد الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "ميسي يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، لقد قال ذلك عدة مرات".
وأضاف: "تحدثت مع كومان وأخبرني أن ميسي هو ركيزة مشروعه مع الفريق".
وأكمل: "ميسي لا يزال أفضل لاعب في العالم، إنه رقم 1، وكل مشروع يتم إنجازه يتم التفكير في أن لدينا أفضل لاعب في العالم ونعمل على تنمية صفاته. وفي المشروع الجديد سيمتلك كومان ميسي".
وعلق بارتوميو على شائعات رغبة ميسي في الرحيل قائلا: "لديه عقد في برشلونة حتى عام 2021، إنه يعرف ذلك ونعرفه جميعًا، أتحدث بانتظام مع ميسي وخاصة مع والده، وهناك مشروع جديد ومدرب جديد سيصل ويعتمد عليه".
وأتم قائلا: "لم أتحدث مع ميسي، لكني تحدثت مع والده خورخي، إنه يشعر بخيبة أمل وإحباط مثلنا جميعًا، لقد كان الأمر مؤلمًا لكن عليك النهوض وتوليد الأمل والتفكير في كيفية إعادة صنعه".
يذكر أن برشلونة يسعى لتجديد تعاقده مع ميسي (33 عاما) الذي ينتهي في يونيو 2021، خاصةً أنه سيحق لأسطورة الفريق التوقيع لأي ناد في يناير المقبل قبل الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.
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