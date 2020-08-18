الإنتاج الحربي لمصراوي: قدمنا شكوى لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بناد الإنتاج الحربي، أن ناديه تقدم بشكوى الى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد حكم مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي الإنتاج الحربي قدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكم لقاء المقاولون العرب احتجاجا على عدم احتسابه ركلة جزاء من خلال تقنية الفيديو.

وانتهت مواجهة الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، بفوز الأخير بهدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.