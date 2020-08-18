الزمالك يفقد عبدالله جمعة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تأكد غياب عبدالله جمعة لاعب وسط نادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي. ويلعب الزمالك والأهلي السبت المقبل بالجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز. وحصل عبدالله جمعة على بطاقة صفراء خلال مباراة الزمالك ونادي مصر بملعب استاد الكلية الحربية بالجولة الـ20 للدوري. ولن يتمكن عبدالله جمعة من التواجد مع الزمالك في قائمة مباراة الأهلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء (3 بطاقات).

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