كارتيرون يستعين بخماسي "شاب" في تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

استعان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك بخماسي شاب في تشكيل الفريق لمباراة نادي مصر في الدوري.

ويلعب الزمالك ونادي مصر في ملعب استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن كارتيرون تشكيل الزمالك والذي ضم 5 لاعبين من فريق مواليد 2001.

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وتواجد في مركز قلب الدفاع ياسين مرعي، بينما في مركز المدافع الأيمن أحمد عيد، وفي المدافع الأيسر حاتم محمد.

وفي الوسط المدافع يتواجد حسام بيسو، وفي مركز الوسط المهاجم استعان كارتيرون بصاحب الهدف القاتل أمام المقاصة حسام أشرف.

ويتواجد بمقاعد بدلاء الزمالك الثنائي الشاب سيف فاروق جعفر وأسامة فيصل.