مباشر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس 3-0 لايبزيج.. بيرنات يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي مغامرة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة بعد الفوز في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء.

وتأهل باريس إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل، ليضرب موعدا مع الفائز من بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي في نصف النهائي الآخر الذي يقام غدا الأربعاء.

وصعد الفريق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ملخص المباراة

نجح باريس سان جيرمان في فرض سيطرته على الدقائق الأولى من اللقاء، ليشكل خطورة مبكرة في الدقيقة الرابعة بعد بينية من مبابي إلى نيمار الذي صوب كرة أرضية لكن القائم الأيسر تكفل بالتصدي لها.

وأدرك باريس الهدف الأول في الدقيقة 13 من اللقاء بعدما حصل على كرة ثابتة حولها دي ماريا عالية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها ماركينوس برأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى لايبزيج.

Advertisements

وأهدر باريس فرصة لتسجيل هدف ثان في الدقيقة 16 بعد كرة بينية رائعة من هيريرا نحو مبابي داخل منطقة الجزاء، ليصوبها المهاجم الفرنسي مباشرة نحو المرمى لكن ريكو تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

وكان لايبزيج أن يصل إلى هدف التعادل في الدقيقة 25 من اللقاء بعد اختراق رائع من جانب أولمو ليصل داخل منطقة الجزاء قبل أن يحول عرضية أرضية إلى بولسن الذي صوب الكرة بجانب القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة الـ41، ضاعف باريس سان جيرمان النتيجة عن طريق أنخيل دي ماريا، بدما استغل لاعبو الفريق الفرنسي تمريرة خاطئة من حارس المرمى، لتأتي الكرة إلى الجناح الأرجنتيني مستغلا تمريرة بالكعب من نيمار داخل المنطقة، ليودعها بيسراه في شباك لايبزيج.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، نجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الثالث، بعدما أرسل دي ماريا عرضية متقنة من الجبهة اليسرى مستغلا سقوط خاطئ من مدافع لايبزيج، ليحولها خوان بيرنات بضربة رأسية داخل الشباك.

تشكيل باريس: سيرخيو ريكو، تيلو كيرير، تياجو سيلفا، بريسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات، ماركينوس، أندير هيريرا، لياندرو باريديس، أنخل دي ماريا، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

تشكيل لايبزيج: بيتر جالوتشي، نوردي موكيلي، لوكاس كلوسترمان، دايوت أوباميكانو، كونراد لايمر، أنجلينو، مارسيل سابيتزر، كيفن كامبل، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، يوسف بولسن.