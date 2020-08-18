بارتوميو يعلن.. كومان مديرا فنيا لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، تعيين الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا للفريق الكتالوني، خلفًا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته رسميا مساء أمس الإثنين.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "كومان هو المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق".

وأضاف: "إذا لم يحدث أي تغيير، فسيكون كومان هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبين مشروعا مختلفا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيون جيدا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب".

وتابع: "نراهن على كومان لأننا نعرفه جيدا بسبب طبيعته وكيف يفكر وكيف يلعب فريقه، وأيضا بسبب خبرته لكونه في فريق الأحلام تحت قيادة يوهان كرويف".

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وأتم رئيس برشلونة قائلا: "كومان يعرف برشلونة وطريقة فهم كرة القدم".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كومان، الذي وصل إلى برشلونة اليوم الثلاثاء، سيوقع على عقود تدريبه للبارسا لمدة عامين بدء من الموسم الجديد 2020-2021.

وتلقى برشلونة هزيمة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بلشبونة، لتتم إقالة المدرب كيكي سيتين بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه مدربا للفريق.

وجلس سيتين على مقاعد بدلاء برشلونة في 13 يناير الماضي، ليقود صاحب الـ61 عاما الفريق في 25 مباراة، بواقع 19 في الدوري الإسباني، وثلاث في دوري الأبطال ومثلهم في كأس الملك.