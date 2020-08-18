المقاصة يتخطى الجونة بهدف في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قاد محمد ابراهيم،لاعب فريق مصر المقاصة، فريقه للفوز على الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات دوري we المصري.

ودخل الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: "إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، عمرو بركات، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام رشدي، أحمد ريان".

وجاء الهدف الأول لفريق المقاصة في الدقيقة 65، مستغلا مهارته الخاصة في المراوغة والتصويب بعد دخوله منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في شباك مرمى حارس الجونة.

وبتلك النتيجة، رفع المقاصة رصيده إلى 20 دقيقة بالتساوي مع المصري البوسعيدي بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 بالمركز الحادي عشر.