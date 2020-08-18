جنش أساسيا مع الزمالك بعد غياب 442 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، لحماية عرين الفريق الأبيض بعد غياب طويل عن الملاعب إثر الإصابة التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي (2018-2019).

ويشارك جنش أساسيا في تشكيل الزمالك لمواجهة إف سي مصر ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري المصري، التي يحتضنها ملعب استاد الكلية الحربية في التاسعة مساء، اليوم الثلاثاء.

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صاحب الـ33 عامًا عاد للمشاركة بعد غياب استمر لأكثر من عام كامل وتحديدا 442 يوما، في ظل غياب زميليه محمود أبو جبل ومحمد عواد عن قائمة الفريق في مواجهة نادي مصر.

وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس في معسكر المنتخب أثناء الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، قبل أن يتعافى من إصابته نهائيا مع بداية 2020.

يُذكر أن آخر مشاركة لجنش تعود إلى يوم 3 يونيو 2019، حين واجه حرس الحدود بالأسبوع الـ30 للدوري المصري في الموسم الماضي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).