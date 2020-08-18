مباشر.. الزمالك 0 -0 نادي مصر.. تبديل ثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونادي مصر عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك حسبما أعلنه المدير الفني باتريس كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو"، يوسف أوباما، عبدالله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف.

المهاجم: كابونجو كاسونجو.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

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انطلاق المباراة

10 دقائق أولى مرت هادئة باسثتناء تصويبة لاعب نادي مصر التي غيرت اتجاها بعد اصطدامها بجسد محمد عبد الغني ولكن أمسك جنش بالكرة.

نهاية الشوط الأول

انتظروا تغيطة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بدفع كارتيرون بفرجاني ساسي.

وفي الدقيقة 59 دخل الثلاثي اسامة فيصل وأوناجم وبن شرقي لتشكيل الزمالك بدلا من حسام أشرف وكاسونجو واسلام جابر.

وفي الدقيقة 84 أهدر اوباما كرة سهلة داخل منطقة جزاء اف سي مصر، بعد عرضية حولها برأسه لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وحاول احمد سيد زيزو الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعدما سقط اثر تعرض لاعب اف سي مصر له، لكن الحكم طالب باستكمال اللعب وعدم احتساب ركلة الجزاء.