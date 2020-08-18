باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثالث أمام لايبزيج

عزز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تقدمه أمام لايبيج الألماني بتسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة التي تجمعهما بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. 3-0 في المباراة التي تجمعهما بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. ونجح خوان برنات في تسجيل ثالث اهداف البي اس جي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بضربة رأس، مستغلاً التمركز الدفاعي السئ للفريق الألماني.

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